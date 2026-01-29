TNA | Ash By Elegance annuncia il ritorno sul ring nuovo contratto per l’ex Dana Brooke

Dopo aver superato un infortunio, Ash By Elegance torna sul ring. L’ex wrestler WWE Dana Brooke ha firmato un nuovo contratto e ha ricevuto l’okay dai medici per riprendere a gareggiare. Dopo mesi di stop, si prepara a rimettersi in gioco, annunciando ufficialmente il suo ritorno nel mondo della lotta.

L'ex Dana Brooke della WWE ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto e di aver ricevuto l'idoneità medica per tornare a competere Il ritorno di Ash By Elegance dopo l'infortunio. Ash By Elegance ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la TNA Wrestling. La wrestler, costretta a lasciare vacante il TNA Knockouts World Championship a Victory Road il 26 settembre 2025, ha annunciato la notizia in un'intervista con Denise Salcedo di Instinct Culture mercoledì, rivelando anche di aver ricevuto l'idoneità medica per tornare a competere. "Sono successe tantissime cose belle nelle ultime settimane, dal debutto della TNA su AMC", ha dichiarato la ex campionessa.

