Ti uccido botte e minacce all’ex compagna

Un uomo ha minacciato di uccidere l’ex compagna durante una lite violenta. Ha anche preso a calci e spintoni, provocando paura e sussulti tra i presenti. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per fermare la rissa.

"Ti uccido come non ho fatto con la mia ex moglie. Ti riempio di botte". Spintoni, minacce, vessazioni. E’ in un vero e proprio clima di terrore che una giovane sarebbe stata costretta a vivere. Ora a processo con giudizio immediato è finito un 52enne accusato di aver maltrattato la compagna convivente per oltre un anno, fino ad agosto 2024. Ieri la pubblica accusa ha chiesto per l’imputato due anni e due mesi di carcere. I fatti sono avvenuti a Carpi. Secondo l’accusa l’uomo, mentre si trovava ai domiciliari, avrebbe picchiato la compagna in molteplici occasioni colpendola con schiaffi e spintoni, fino ad afferrarle il collo e minacciandola: "Ti do’ tante di quelle botte come non ho dato alla mia ex". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un imprenditore è stato arrestato a Imola per aver minacciato e aggredito l’ex compagna, non accettando la fine della relazione.

