No Other Land | tutto quello che c’è da sapere sul film

No Other Land: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda No Other Land, film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor (che ha curato anche la fotografia) ed Hamdan Ballal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Girato nell’arco di cinque anni, dal 2019 al 2023, documenta gli sforzi di Basel Adra ed altri attivisti palestinesi di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta, situato nel governatorato di Hebron in Cisgiordania, da parte delle forze di difesa israeliane (IDF), per costruirci un poligono di tiro e zona d’addestramento militare. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - No Other Land: tutto quello che c’è da sapere sul film

Scopri altri approfondimenti

1^Tv - Alle 21.20 "No Other Land" di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal | Per 5 anni, il palestinese Basel Adra filma la distruzione della sua comunità da parte dell'occupazione israeliana, lavorando in sinergia con un giornalista israelian Vai su X

Wanted Cinema. . Accendiamo la tv. Domani, sabato 15 novembre, alle ore 21:20 “No Other Land” su Rai 3. #Rai3 #NoOtherLand - facebook.com Vai su Facebook

No Other Land: tutto quello che c’è da sapere sul film - No Other Land: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3. Segnala tpi.it

No Other Land, stasera in tv: tutto ciò che c'è da sapere sul documentario premio Oscar - Dopo settimane di rinvii e polemiche, approda finalmente su Rai 3 il docufilm realizzato da un collettivo israelo- Da today.it

No Other Land: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 3 - No Other Land film, documentario premiato con Basel Adra e Yuval Abraham in onda su Rai 3: resistenza e solidarietà. Secondo maridacaterini.it