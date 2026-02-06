Tensione in una comunità per minori ad Arpaia | soccorso 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato soccorso oggi pomeriggio ad Arpaia, nella comunità per minori stranieri non accompagnati. Il giovane ha mostrato un forte stato di agitazione, creando tensione tra gli altri ospiti e il personale. Sul posto sono arrivati i soccorsi per tranquillizzarlo e gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprensione nel primo pomeriggio di oggi ad Arpaia, all'interno di una comunità per minori stranieri non accompagnati, dove un giovane ospite ha manifestato un forte stato di agitazione. Il ragazzo, 18enne di nazionalità tunisina, ha improvvisamente dato in escandescenze, minacciando gesti di autolesionismo.  Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio, disposto per tutelarne la salute e riportarlo in una condizione di tranquillità.

