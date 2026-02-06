Teleclubitalia Awards conferite le Mele d’Oro le emozioni dei vincitori

Questa sera al Teatro Cimarosa di Aversa si sono consegnate le Mele d’Oro, premi che riconoscono le eccellenze del territorio. La cerimonia ha visto protagonisti i vincitori, che hanno ricevuto il riconoscimento tra emozioni e sorrisi. La serata ha celebrato persone e imprese che si sono distinte in vari settori, portando in alto il nome di Aversa e dintorni.

Conferite le Mele d’Oro nel corso della cerimonia dei Teleclubitalia Awards, andata in scena al Teatro Cimarosa di Aversa, riconoscimento dedicato alle eccellenze del territorio che si sono distinte in diversi ambiti. Per il mondo social, il premio è stato assegnato a Ra Naples. La Mela d’Oro per l’impegno sociale è andata alla Libreria Il Dono, mentre Galiano ha ricevuto il riconoscimento nella categoria mondo del lavoro. Al Premio Bianca d’Aponte è stata conferita la Mela d’Oro nella categoria mondo della cultura. Il titolo di Personaggio dell’Anno è stato assegnato a Giulia Russo, direttrice del carcere di Poggioreale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Teleclubitalia Awards, conferite le Mele d’Oro, le emozioni dei vincitori Approfondimenti su Teleclubitalia Awards Teleclubitalia Awards, la serata delle eccellenze: conferite le Mele d’Oro tra storie e messaggi Conferite le pergamene "Eccellenze d’oro e d’intelletto 2025" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Teleclubitalia Awards, conferite le Mele d'Oro, le emozioni dei vincitori Ultime notizie su Teleclubitalia Awards Teleclubitalia Awards 2025, Borrelli è il personaggio dell'annoIl Teatro Lendi di Sant'Arpino ha ospitato la decima edizione dei Teleclubitalia Awards, l'evento che ogni anno celebra le eccellenze del territorio campano. Un riconoscimento importante, assegnato ... ansa.it Per la categoria “mondo del lavoro” vince ai Teleclubitalia Awards 2026 l’imprenditore Galiano. Secondo gradino del podio per Missere Ingegneria e mela di bronzo per il Gruppo Topo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.