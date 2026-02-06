Teleclubitalia Awards la serata delle eccellenze | conferite le Mele d’Oro tra storie e messaggi

Questa sera si è svolta la cerimonia dei Teleclubitalia Awards, un evento che mette in mostra le eccellenze italiane. Il direttore artistico Francesco Mennillo ha condotto la serata, durante la quale sono state consegnate le Mele d’Oro a figure di spicco in vari settori. La serata è stata ricca di emozioni e messaggi che hanno coinvolto il pubblico presente.

Una serata di emozioni, eccellenze e messaggi forti quella dei Teleclubitalia Awards, condotti dal direttore artistico Francesco Mennillo, che hanno visto la consegna delle ambite Mele d'Oro a protagonisti di diversi ambiti. Un evento capace di riunire istituzioni, artisti e società civile in una vera e propria festa della bellezza, dedicata a chi continua a lottare e a impegnarsi per il territorio, a ogni livello. Intrattenimento, storie, testimonianze e messaggi sociali importanti in un evento che, anno dopo anno, ha diventato un appuntamento atteso e sentito, capace di raccontare il territorio e valorizzarne le eccellenze.

