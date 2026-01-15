In scena al Teatrino Groggia Bambina e pittore | quando i colori raccontano la vita

Al Teatrino Groggia, nell’ambito della stagione “A pesca di sogni” organizzata dal Comune di Venezia con La Piccionaia, va in scena “Bambina e pittore”. Uno spettacolo pensato per le famiglie, in cui i colori diventano strumenti per raccontare storie di vita e di emozioni. Un’occasione per avvicinare bambini e genitori al mondo del teatro, in un ambiente intimo e dedicato alla crescita culturale di tutte le età.

Al Teatrino Groggia la Stagione "A pesca di sogni", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con La Piccionaia, inaugura il primo appuntamento del 2026 dedicato alle famiglie. Domenica 18 gennaio alle ore 16.30 va in scena Bambina e pittore, una produzione de La Piccionaia di e con.

