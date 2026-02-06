Taveri su Atalanta Juve | I cambi non hanno inciso Solo Boga ha fatto bene Questi giocatori praticamente inesistenti

Taveri commenta la partita tra Atalanta e Juventus, dicendo che i cambi non hanno portato miglioramenti. Solo Boga si è distinto, mentre gli altri giocatori sono apparsi praticamente inesistenti. L’ex calciatore ha criticato l’atteggiamento di alcuni bianconeri, sottolineando come la squadra non abbia dato il massimo in campo.

Taveri ai microfoni di Mediaset ha analizzato Atalanta Juve criticando in parte l’atteggiamento di alcuni bianconeri. Promosso Boga. Il post-partita di Atalanta-Juventus continua a far discutere, non solo per il risultato del campo, ma soprattutto per l’impatto dei nuovi acquisti e la gestione della panchina. Negli studi di Mediaset, il giornalista Mino Taveri ha analizzatola prova offerta dai bianconeri subentrati a gara in corso, evidenziando una disparità netta rispetto alla profondità della rosa orobica. Il focus si è spostato immediatamente sulla qualità dei cambi operati da Luciano Spalletti, che nel secondo tempo ha provato a rimescolare le carte per raddrizzare una sfida apparsa subito in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo mezz'ora di partita, Boga si fa notare: la stampa lo elogia per il suo carattere intraprendente e il buon stato di forma.

Atalanta-Juve, Taveri a Mediaset: Cambi? Solo Boga è entrato subito in partitaLe parole pronunciate da Taveri ieri sera, negli studi di Mediaset, al termine della gara di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus L'articolo Atalanta-Juve, Taveri a Mediaset: Cambi? Solo Boga è entra ... msn.com

Taveri: Solo Boga è entrato bene. Koopmeiners, Zhegrova e Openda inesistenti. Solidarietà a Spalletti perché…Mino Taveri, dagli studi di Mediaset, ha parlato della sfida tra Atalanta e Juventus: Differenza tra i cambi di Atalanta e Juventus? Tranne Boga, è assolutamente vero. Solo Boga ... tuttojuve.com

