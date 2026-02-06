Boga promosso dalla stampa dopo la mezz’ora di Atalanta Juve | Intraprendente e sembra stare bene

Da juventusnews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mezz’ora di partita, Boga si fa notare: la stampa lo elogia per il suo carattere intraprendente e il buon stato di forma. L’attaccante dell’Atalanta sembra aver trovato fiducia e si muove con sicurezza, dando segnali positivi alla squadra. La gara resta aperta e lui continua a cercare il gol, convinto di poter fare la differenza.

. Come è andato l’esordio. Una mezz’ora scarsa pimpante quella coincisa con l’esordio di Jeremie Boga con la maglia della Juventus. I quotidiani in edicola nel valutano e commentano così la prestazione nei quarti di Coppa Italia con l’Atalanta. ltimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Qualche spunto, un bel po’ di coraggio, intraprendente: pochi minuti per dimostrare che può imbroccare la strada giusta quando avrà nelle gambe il ritmo partita che gli manca». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

