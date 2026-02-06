Boga promosso dalla stampa dopo la mezz’ora di Atalanta Juve | Intraprendente e sembra stare bene

Dopo mezz’ora di partita, Boga si fa notare: la stampa lo elogia per il suo carattere intraprendente e il buon stato di forma. L’attaccante dell’Atalanta sembra aver trovato fiducia e si muove con sicurezza, dando segnali positivi alla squadra. La gara resta aperta e lui continua a cercare il gol, convinto di poter fare la differenza.

. Come è andato l’esordio. Una mezz’ora scarsa pimpante quella coincisa con l’esordio di Jeremie Boga con la maglia della Juventus. I quotidiani in edicola nel valutano e commentano così la prestazione nei quarti di Coppa Italia con l’Atalanta. ltimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Qualche spunto, un bel po’ di coraggio, intraprendente: pochi minuti per dimostrare che può imbroccare la strada giusta quando avrà nelle gambe il ritmo partita che gli manca». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga promosso dalla stampa dopo la mezz’ora di Atalanta Juve: «Intraprendente e sembra stare bene» Approfondimenti su Atalanta Juve Ultim’ora Juve, altro colpaccio dopo Boga: “È fatta” La Juventus ha concluso un altro acquisto importante nelle ultime ore di mercato. Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la lista completa di Spalletti La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Juventus sotto il settore ospiti dopo la batosta con l'Atalanta I tifosi bianconeri cantano e sostengono la squadra La notizia completa nel primo commento facebook #Atalanta, capolavoro Palladino: ancora una volta tabù della #Juve x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.