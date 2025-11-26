Cresce la Tari in tutta Italia nel 2025 | dove si paga di più e cosa incide sulla tassa di gestione dei rifiuti

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tari non è uguale per tutti. Il Rapporto 2025 dell’ Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, riportato oggi su Repubblica, svela che la tassa sui rifiuti in Italia è molto variabile e mostra significative differenze da una regione all’altra. In generale la gestione dei rifiuti è più cara al Sud, dove la spesa media annua si attesta a 385 euro, contro i 290 euro del Nord e i 364 euro del Centro. Ma il dato in base al quale si stila la classifica è quello sui singoli capoluoghi e vede in testa Catania, dove i residenti arrivano a pagare in media fino a 602 euro, più del triplo di quanto pagato a Cremona, Udine e Trento, le meno care. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

cresce tari tutta italiaTari 2025 e raccolta differenziata in Italia: ancora troppe differenze di costi ed efficienza tra nord, centro e sud - Forti differenze territoriali tra Nord, Centro e Sud. Segnala rinnovabili.it

Rifiuti, bolletta sempre più cara. Piemonte 318 euro, stangata Asti - La bolletta dei rifiuti continua a salire e il 2025 non fa eccezione: la Tari cresce in tutto il Pease e il Piemonte non sfugge. Da lospiffero.com

Tasse, aumenta ancora la Tari in Italia, ecco chi paga di più - La TARI ovvero la tassa sui rifiuti continua ad aumentare, scopriamo in quali città italiane vi è stato il rincaro maggiore. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Tari Tutta Italia