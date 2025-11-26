Cresce la Tari in tutta Italia nel 2025 | dove si paga di più e cosa incide sulla tassa di gestione dei rifiuti

La Tari non è uguale per tutti. Il Rapporto 2025 dell’ Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, riportato oggi su Repubblica, svela che la tassa sui rifiuti in Italia è molto variabile e mostra significative differenze da una regione all’altra. In generale la gestione dei rifiuti è più cara al Sud, dove la spesa media annua si attesta a 385 euro, contro i 290 euro del Nord e i 364 euro del Centro. Ma il dato in base al quale si stila la classifica è quello sui singoli capoluoghi e vede in testa Catania, dove i residenti arrivano a pagare in media fino a 602 euro, più del triplo di quanto pagato a Cremona, Udine e Trento, le meno care. 🔗 Leggi su Open.online