Taekwondo comincia la stagione agli Austria Open | il programma

Questa fine settimana la Nazionale Italiana di Taekwondo apre ufficialmente la stagione internazionale 2026 con l’Austria Open. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pedana per la prima volta quest’anno, pronti a mettere in mostra il loro talento e a conquistare i primi punti stagionali. La competizione si svolge in Austria e segna l’inizio di un percorso importante per la squadra italiana.

La stagione internazionale 2026 della Nazionale Italiana di Taekwondo è pronta a partire con il primo appuntamento stagionale in programma in questo fine settimana. La stagione internazionale 2026 della Nazionale Italiana di Taekwondo prende ufficialmente il via con l’Austrian Open. La competizione è in programma il 7 e 8 febbraio a Innsbruck. L’evento austriaco rappresenta il primo appuntamento internazionale dell’anno per gli azzurri impegnati e uno degli open più prestigiosi e partecipati del panorama europeo. Insomma sarà un banco di prova subito significativo per atleti e staff tecnico. Classificato G1 per la categoria Senior, l’Austrian Open riveste un’importanza strategica anche in chiave ranking mondiale.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa settimana, gli atleti dell’Irpinia hanno dato spettacolo in Austria.

FITA Welcome to the 2026 run. Riparte la nuova stagione internazionale della Nazionale Azzurra: primo appuntamento all’Austrian Open di Innsbruck, 7-8 febbraio. FORZA! #taekwondo #itatkd facebook