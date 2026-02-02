Taekwondo | irpini protagonisti in Austria podio per Battista e Urciuoli

Questa settimana, gli atleti dell’Irpinia hanno dato spettacolo in Austria. Battista e Urciuoli hanno conquistato un podio importante, portando a casa medaglie dopo un’intensa gara. Gli atleti, guidati dal maestro Gianluca D'Alessandro della ASD Accademia del Taekwondo, hanno dimostrato determinazione e talento, facendo salire l’Irpinia tra le protagoniste del torneo.

Magnifica prestazione questo fine settimana degli atleti diretti dal maestro Gianluca D'Alessandro della ASD Accademia del Taekwondo. Gli Irpini hanno brillato in una competizione di livello internazionale che si è tenuta presso lo Sport Halle Hotting West di Innsbruck. A questa competizione hanno preso parte gli atleti della squadra cadetti, praticamente tutti giovanissimi alle prime esperienze internazionali. Questi i nomi dei portacolori biancoverdi:Battista Nathalie,Battista Michelle,Urciuoli Sabatino,Urciuoli Anna,Galasso Vincenzo Il primo a scendere sabato mattina sul campo di gara dello Sport hall di Innsbruck è stato Vincenzo Galasso per la categoria -33Kg.

