Natale da incubo in Germania | problemi con l’industria manifatturiera e pessimismo tra i rivenditori

L’industria manifatturiera tedesca sta affrontando maggiori difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti intermedi. In un recente sondaggio dell’Istituto ifo, l’11,2% delle imprese intervistate ha segnalato difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali necessari per la produzione, rispetto al 5,5% di ottobre. “La carenza di semiconduttori sta aggravando la situazione già difficile del settore”, ha affermato Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini. La mancanza è diventata particolarmente acuta nel settore automobilistico e tra l’altro, più di un’azienda su quattro, cioè il 27,6%, ha segnalato difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti intermedi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Natale da incubo in Germania: problemi con l’industria manifatturiera e pessimismo tra i rivenditori

