Studio rivela meccanismo della psoriasi che causa affezioni articolari

La psoriasi non è solo una questione di pelle. Un nuovo studio svela come questa malattia possa anche influenzare le articolazioni, causando problemi più gravi. Gli esperti hanno scoperto che il meccanismo che scatena le infiammazioni cutanee può anche portare a complicanze articolari, spesso ignorate. La notizia apre nuovi orizzonti nella comprensione di questa condizione, che finora si conosceva principalmente per le chiazze rossastre. Ora si sa che dietro alla pelle può nascondersi un problema più profondo, che richiede attenzione e diagnosi tempestiva.

Quando si parla di psoriasi, la maggior parte delle persone pensa a placche rosse e secche sulla pelle. Ma soltanto il 20-30% dei pazienti colpiti da questa malattia cutanea evolve verso l’artrite psoriasica, una forma infiammatoria delle articolazioni che può causare danni irreversibili. Oggi, un gruppo di ricercatori tedeschi ha scoperto il meccanismo molecolare sottostante a questa transizione, con risultati che aprono la strada a nuove strategie diagnostiche. L’indagine, condotta presso l’Uniklinikum Erlangen, in Germania, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista *Nature Immunology*. I ricercatori hanno osservato che cellule immunitarie, nate nella pelle e specializzate per combattere l’infiammazione cutanea, si trasformano in un tipo altamente migratorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

