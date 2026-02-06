Storia industriale di Caserta e la Programma 101 | al Buonarroti riaffiora il primo personal computer

Alla scuola Buonarroti di Caserta torna a far parlare di sé la storia dell'informatica italiana. Durante una mostra, è stato riaperto il primo personal computer, la Programma 101. Un pezzo di storia che ricorda come l’innovazione sia nata anche tra le mura di questa città, portando con sé un filo diretto con le origini dell’industria digitale italiana, collegata a una lunga tradizione di intuizioni e progresso.

Tra memoria tecnologica e futuro digitale, l’Istituto Buonarroti riscopre la “Perottina” simbolo dell’innovazione Olivetti C’è una linea invisibile ma solidissima che unisce Ivrea a Caserta, fatta di intuizioni visionarie, transistor, etica del lavoro e progresso sociale. Un filo che oggi riaffiora tra le teche del Museo Michelangelo dell’Istituto Tecnico Statale “Buonarroti”, dove è stata riscoperta una vera icona della storia industriale mondiale: una Olivetti Programma 101, la leggendaria “Perottina”. Si tratta del primo vero personal computer da tavolo della storia, progettato negli anni Sessanta, quando l’idea di un calcolatore “personale” sembrava pura fantascienza.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Caserta, l'Istituto "Buonarroti" ha ospitato un evento speciale dedicato all'evoluzione dell'informatica.

