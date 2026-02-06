Stop acqua per questi utenti L’avviso in Italia | chi si ritroverà il rubinetto a secco e per quanto

Questa mattina a Viareggio, alcuni utenti si sono svegliati con il rubinetto a secco. Gaia ha annunciato che l’intervento sulla rete idrica, iniziato ieri sera, continuerà per alcune ore e potrebbe causare interruzioni dell’acqua in diverse zone della città. L’azienda sta lavorando per completare i lavori e ripristinare il servizio il prima possibile.

VIAREGGIO – Gli operai di Gaia sono al lavoro dalla tarda serata di ieri per un intervento programmato sulla rete idrica del Comune di Viareggio, finalizzato alla realizzazione di un'importante operazione infrastrutturale, come comunicato dall'azienda in una nota ufficiale. L' interruzione temporanea della fornitura idrica si è resa necessaria per consentire il collegamento di una nuova tubazione, inserito nel contesto dei lavori per il nuovo sottopasso di via San Francesco, opera gestita direttamente dal Comune di Viareggio. Le operazioni si sono svolte in piazza Santa Maria, all'angolo con via Regia, area interessata dal cantiere.

