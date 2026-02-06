Stellantis interrompe i dividendi Exor subisce un colpo da 2 miliardi di euro dal 2021

Stellantis ha deciso di non distribuire dividendi nel 2025, colpendo duramente anche Exor. La holding di famiglia si trova a dover affrontare un calo di circa 2 miliardi di euro da quando ha iniziato il 2021, con un bilancio in perdita di 20,5 miliardi di euro. La decisione arriva in un momento di grande ristrutturazione per il gruppo, che sta cercando di risanare i conti e riorganizzare le strategie. La situazione mette sotto pressione il colosso automobilistico e i suoi azionisti, costretti a fare i

**Stellantis non distribuisce dividendi per il 2025, un colpo pesante per Exor.** *Un bilancio in perdita di 20,5 miliardi di euro, un piano strategico in fase di ristrutturazione e una serie di decisioni finanziarie che mettono a dura prova il gruppo Agnelli-Elkann.* Nel cuore dell’autostrada finanziaria di Milano, a pochi passi da piazza Duomo, la crisi di Stellantis sta avendo conseguenze dirette sulle caselle di Exor, holding controllata dalla famiglia Agnelli. Il gruppo automobilistico, fondato nel 2021 tramite la fusione tra FCA (ex Fiat) e PSA (ex Peugeot), ha annunciato, in data 6 febbraio 2026, la decisione di **non distribuire dividendi per il 2025**, in seguito a una perdita netta prevista tra i 19 e i 21 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lunedì 18 maggio 2026 sarà il giorno in cui gli investitori azionari italiani scopriranno se riceveranno i dividendi delle società del FTSEMib.

La Juventus ha registrato un aumento del 18,51% in Piazza Affari, raggiungendo 2,6 euro per azione, grazie all'offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro.

