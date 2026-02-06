Starlink phone spacex valuta opzioni per aumentare i guadagni pre-ipo

La società SpaceX sta valutando la possibilità di lanciare un telefono Starlink prima di mettere in vendita le sue azioni in borsa. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e al momento non ci sono annunci ufficiali, ma l’ipotesi sta facendo parlare molti nel settore. L’obiettivo sembra essere quello di aumentare i guadagni prima dell’IPO, sfruttando l’interesse già alto per la rete satellitare Starlink. Restano da capire le tempistiche e i dettagli di questa possibile mossa.

Questo approfondimento analizza una voce di corridoio che collega SpaceX e la rete Starlink a una possibile lancio di uno starlink phone prima dell'atteso ingresso in borsa dell'azienda. L'idea mira ad ampliare l'offerta oltre la connettività satellitare, rafforzando i legami con gli utenti e aprendo una nuova fonte di ricavi. spacex potrebbe lanciare uno starlink phone in futuro. La proposta, circolata internamente da anni, considera un telefono brandizzato Starlink che integrerebbe controlli diretti sulle piattaforme e una distribuzione indipendente. In passato è stato accennato che spaceX valuti un dispositivo personalizzato, pensato per massima efficienza e per un'elaborazione neurale avanzata.

