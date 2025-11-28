Stadio Maradona Manfredi | Investiremo sul restyling pronti a discuterne anche la vendita

Il futuro dello Stadio Maradona diventa tema centrale nel dibattito cittadino. Il sindaco Gaetano Manfredi conferma l’impegno pubblico per l’ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta, ma accende anche l’ipotesi vendita o gestione diretta da parte della SSC Napoli. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha confermato che il Comune intende intervenire con un piano di ammodernamento strutturale, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stadio Maradona, Manfredi: “Investiremo sul restyling, pronti a discuterne anche la vendita”

