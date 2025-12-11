Aldo Serena | Inter forte ma poca lucidità nei momenti decisivi I senatori finiscono sotto osservazione

Aldo Serena analizza le recenti prestazioni dell'Inter, sottolineando la solidità della squadra ma evidenziando una mancanza di lucidità nei momenti chiave. L’ex bomber mette in discussione i comportamenti dei senatori, indicando aree di miglioramento per favorire una crescita più stabile e convincente dei nerazzurri.

Inter News 24 Aldo Serena: il giudizio dell’ex bomber mette in luce lacune di attenzione e gestione emotiva che continuano a frenare la corsa dei nerazzurri. A La Repubblica, l’ex attaccante Aldo Serena, oggi apprezzato opinionista e conoscitore del mondo nerazzurro, ha analizzato con precisione chirurgica le criticità della squadra. Le sue parole hanno fatto discutere, perché puntano il dito su un aspetto che ricorre con insistenza da mesi. DEFICIT DI LETTURA – «La squadra è forte, ma ha un deficit di comprensione dei momenti clou della partita». SENATORI DISTRATTI – «Stupisce che anche ai senatori, da Lautaro in giù, capiti di farsi trovare impreparati nelle situazioni pericolose, dal calcio piazzato nel finale al contropiede negli ultimi minuti». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aldo Serena: «Inter forte, ma poca lucidità nei momenti decisivi. I senatori finiscono sotto osservazione»

Che bella l’intervista a a Aldo Serena dove esce la potenza dello spirito olimpico e raccontato così mi piace anche il calcio ?#SpiritoOlimpico Dario Ricci https://open.spotify.com/episode/3CjPQtn7ZX5FORHo1gcqBB?si=LR52kLLGQ3uixTkglviVOA - facebook.com Vai su Facebook

Serena: “Inter forte, ma ha un deficit di comprensione dei momenti clou. Stupisce una cosa” - L'ex giocatore individua quale sia il problema maggiore della squadra di Chivu. msn.com scrive

La critica di Serena: "L'Inter non capisce i momenti clou della gara: anche i senatori sembrano impreparati" - Quindici vittorie e sei sconfitte in ventuno partite senza nemmeno un pareggio (l'ultimo in ordine di tempo è dell'esordio al Mondiale per club) sono un bottino che rappresenta bene nel montagne russe ... Secondo msn.com