Luciano Spalletti si è rifiutato di commentare le voci sul centravanti che la sua squadra avrebbe cercato. Quando gli hanno chiesto se ci fosse un attaccante mancato, il tecnico ha risposto semplicemente: «Non partecipo a questo giochino». Ha evitato di entrare nel merito delle trattative e ha preferito concentrarsi sulla partita.

. Così il tecnico della Juventus. Nella conferenza post Atalanta Juve, quasi inevitabilmente, è stato chiesto a Luciano Spalletti del mancato arrivo di un centravanti che a Bergamo sarebbe probabilmente risultato utile. Il tecnico ha preferito glissare. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata MANCAVA L’ATTACCANTE CHE TANTO HAN CERCATO STASERA – «Giochino al quale non partecipo. Sei bravo a entrare nell’angusto delle domande ma non partecipo. Sono contento di chi ho, vado avanti, e i giocatori che ho ci daranno quello che manca». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti e la risposta alla domanda sul centravanti mancato: «Non partecipo a questo giochino»

Approfondimenti su Spalletti Centravanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spalletti Centravanti

Argomenti discussi: Spalletti risponde a Conte: Napoli? I migliori di tutti, i campioni. Poi la frase sull'intelligenza artificiale; Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions; La risposta di Spalletti a Conte: pubblica un video su Instagram. Il resto lo aggiunge in conferenza; Uomini forti, destini forti...: a L'Eredità il motto di Spalletti manda i concorrenti in crisi.

Juventus, Spalletti si sfoga su David: Ha brontolato?. Poi vuota il sacco su mercato e OsimhenIn conferenza stampa pre Parma-Juventus, Luciano Spalletti parla di Kolo Muani e fa il punto sul calciomercato, poi arriva una domanda provocatoria su David che insospettisce il tecnico ... sport.virgilio.it

Spalletti, la risposta a Conte in conferenza Champions: Quando l'ho sentito ho pensato subito a...Una Juve consapevole, come l'ha definita Spalletti dopo la vittoria contro il Napoli, è pronta ad affrontare l'ultima tappa della League Phase di Champions. I bianconeri voleranno a Monaco per cercare ... msn.com

Una risposta di McKennie nel dopo partita di Parma-Juventus diventa un confronto implicito tra Spalletti e Allegri. Max è nel dimenticatoio: https://fanpa.ge/0IElj facebook

La #Juventus aspetta risposta per #KoloMuani, il sondaggio per #Icardi (confermato) è una richiesta di #Spalletti per gennaio. Il presidente del #Galatasaray deve dare il via libera e di sicuro ci penserà tante volte, ma il tentativo è in corso. E comunque possia x.com