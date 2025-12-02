Un viaggio tra le sonorità brasiliane con il Duo Dos Santos e Bianchetti

Ravennatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre il Mama's Club di Ravenna ospita il duo Dos Santos e Bianchetti Project, formato da Giancarlo Bianchetti, alla chitarra e alle percussioni, e Silvana Dos Santos, voce e percussioni. Una serata musicale da vivere come un viaggio dove il pubblico verrà trasportato nelle più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

