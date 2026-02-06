Sondrio cadono dallo scooter | feriti due giovanissimi

A Sondrio, due giovani sono finiti a terra dopo essere caduti dallo scooter nel primo pomeriggio. Entrambi sono stati portati in ospedale con ferite di diversa entità. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno soccorso i ragazzi e messo in sicurezza la zona. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Attimi di apprensione a Sondrio nel primo pomeriggio di paura oggi per un incidente che ha visto protagonisti due giovanissimi. Intorno alle 13:04, lungo via Tonale, uno scooter con a bordo due ragazzi è finito a terra per cause ancora in corso di accertamento. Stando alle ricostruzioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli: si è trattato di una caduta autonoma. I due giovani a bordo del ciclomotore, rispettivamente di 16 e 17 anni, hanno perso il controllo del mezzo finendo bruscamente sull'asfalto. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa di Sondrio per prestare le prime cure ai due minorenni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Sondrio Caduta Non si fermano all'alt nella zona rossa, scappano e cadono dallo scooter: arrestati due giovanissimi Due giovanissimi sono stati arrestati dopo aver tentato di seminare la polizia in piena zona rossa. Auto contro scooter: due giovanissimi gravi trasportati in ospedale Due ragazzi di appena 16 e 17 anni sono finiti in ospedale dopo un incidente in via delle Miniere, a Cavriglia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. TERRIBILE INCIDENTE IN SCOOTER: MICOL MUORE A SOLI 18 ANNI, GRAVE L'AMICA DEL CUORE. DRAMMA A MASSA Ultime notizie su Sondrio Caduta Cadono dallo scooter durante un inseguimento al Gratosoglio: illesi, si scagliano contro i poliziotti. Arrestati due nordafricaniUn normale controllo. La volante che in servizio di perlustrazione al Gratosoglio nota uno scooter con due nordafricani in sella. Lo affianca, intima l'alt e poi la fuga terminata dopo poche centinaia ... milano.corriere.it #SerieD. I biancorossi vincono 3-0 sul Club Milano. Successo delle Fenici per 4-1 sul Villa Valle. I neroverdi cadono con il Sondrio (1-2) facebook

