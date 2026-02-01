Auto contro scooter | due giovanissimi gravi trasportati in ospedale

Due ragazzi di appena 16 e 17 anni sono finiti in ospedale dopo un incidente in via delle Miniere, a Cavriglia. L’auto e lo scooter si sono scontrati questa mattina, lasciando i due giovani gravemente feriti. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato i ragazzi in codice rosso in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili indagavano sulla dinamica.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Incidente stradale avvenuto in via delle Miniere, nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Secondo le prime informazioni nello scontro, avvenuto oggi primo febbraio, sono rimasti coinvolti due minorenni, entrambi avrebbero 17 anni. Incidente in galleria fra 3 auto: ci sono feriti, uno trasportato in ospedale con l'elisoccorso I due viaggiavano su un ciclomotore che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto. L'allarme è scattato intorno alle ore 15.30 in località Santa Barbara. Sul posto sono intervenuti il 118 dell'Asl Toscana sud est con l'ambulanza di base della Misericordia di Cavriglia, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

