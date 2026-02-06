Sondaggi candidato sindaco Lega e Forza Italia | Iniziativa unilaterale di FdI tardiva e fuorviante L' omonimia Piazza crea confusione

La Lega e Forza Italia rispondono alle voci sui sondaggi per il candidato sindaco a Lecco. Entrambe le forze politiche criticano l’iniziativa di Fratelli d’Italia, definendola tardiva e poco chiara. La Lega sottolinea che la comunicazione è stata unilaterale, mentre Forza Italia segnala la confusione causata dall’omonimia con Piazza. Le due forze insistono nel chiarire la propria posizione e chiedono trasparenza sulla vicenda.

In merito alla diffusione di notizie rispetto a un presunto sondaggio sui possibili candidati sindaco del centrodestra a Lecco, la Lega Salvini Premier – provinciale e Forza Italia – provinciale ritengono necessario fare alcune precisazioni.Un'iniziativa unilateraleSi tratta di un'iniziativa.

