Sondaggi politici FdI al 31% e Forza Italia batte la Lega | chi è in testa fra i partiti

Fratelli d'Italia vola al 31%, mentre il Pd è 21,8%. Il M5s, al 11,6%, è avvicinato da Forza Italia, che stacca la Lega di quasi tre punti. Ecco l'ultimo sondaggio Dire-Tecné. 🔗 Leggi su Fanpage.it

