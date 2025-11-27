Meno di 350€ per avere una Google TV QLED da 65 pollici | offerta bomba su Amazon

Tuttoandroid.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TCL Google TV QLED da 65" al minimo storico: Smart TV con Google TV, Dolby Vision e Atmos a soli 348€ su Amazon. Scopri l'offerta imperdibile. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

meno di 3508364 per avere una google tv qled da 65 pollici offerta bomba su amazon

© Tuttoandroid.net - Meno di 350€ per avere una Google TV QLED da 65 pollici: offerta bomba su Amazon

Scopri altri approfondimenti

La fotocamera di Google Pixel 9a potrebbe avere meno megapixel, ma non è un dramma - Non allarmatevi, però, dal momento che tale specifica potrebbe trarre in inganno: nonostante la risoluzione apparentemente inferiore del sensore, quest'ultimo dovrebbe garantire una qualità migliore ... Come scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Meno 3508364 Avere Google