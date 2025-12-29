Scacco Matto alla Storia | l’Asd Foggia vola nei Campionati Nazionali con tre squadre
L’ASD Scacchi Foggia si distingue nel panorama nazionale, portando tre delle sue squadre ai Campionati Nazionali. Un risultato senza precedenti in oltre trent’anni di attività, che testimonia l’impegno e la crescita del club nel settore degli scacchi. Questa importante affermazione contribuisce a rafforzare la presenza di Foggia nel circuito scacchistico italiano, segnando un momento significativo per il movimento locale.
Non era mai successo in oltre trent’anni di storia. L’ASD Scacchi Foggia mette a segno un tris leggendario che riscrive le cronache del movimento scacchistico di Capitanata. Dopo i trionfi e le promozioni della scorsa stagione, il sodalizio foggiano si appresta ad affrontare il 57° Campionato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
