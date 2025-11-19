Addio tristezza infinita Musica italiana in lutto | ha fatto la storia
È scomparso a 65 anni una figura centrale della musica indipendente italiana, uomo capace di passare dalla scena new wave dei primi anni Ottanta alla costruzione di una delle realtà discografiche più solide del Paese. La notizia, arrivata nelle scorse ore, ha subito scosso l’ambiente musicale fiorentino e nazionale, riportando alla memoria un percorso artistico e imprenditoriale che ha lasciato un’impronta profonda. A comunicarlo per primo è stato Federico Fiumani, storico fondatore dei Diaframma, che sui social ha condiviso il video di Altrove accompagnandolo con un semplice ma potentissimo messaggio: “Ciao Nicola, RIP”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ADDIO A UN PEZZO DI STORIA Oggi è una giornata di profonda tristezza. Non è solo la notizia della scomparsa di un grande imprenditore della ristorazione, l'anima de "La Bussola" e dell'"Olimpo", ma è la perdita di una persona che conoscevo da oltre 30 an - facebook.com Vai su Facebook
“Anche lui per una polmonite” Addio a un grande artista: grave lutto nella musica - La sua musica, ricca di ironia e autenticità, lascia un'eredità duratura. Come scrive bigodino.it
“Un lutto devastante” Addio a un grande della musica, l’annuncio colmo di profonda tristezza - Scopri l'eredità musicale di Richard Darbyshire, un artista iconico la cui voce ha toccato il cuore di generazioni, lasciando un'impronta indelebile nella ... Segnala bigodino.it
Addio a Ozzy Osbourne, il tributo del mondo della musica: da Elton John a... Amedeo Minghi - Così Rod Stewart ha commentato la notizia della scomparsa di Osbourne. Secondo tgcom24.mediaset.it