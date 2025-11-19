Addio tristezza infinita Musica italiana in lutto | ha fatto la storia

È scomparso a 65 anni una figura centrale della musica indipendente italiana, uomo capace di passare dalla scena new wave dei primi anni Ottanta alla costruzione di una delle realtà discografiche più solide del Paese. La notizia, arrivata nelle scorse ore, ha subito scosso l’ambiente musicale fiorentino e nazionale, riportando alla memoria un percorso artistico e imprenditoriale che ha lasciato un’impronta profonda. A comunicarlo per primo è stato Federico Fiumani, storico fondatore dei Diaframma, che sui social ha condiviso il video di Altrove accompagnandolo con un semplice ma potentissimo messaggio: “Ciao Nicola, RIP”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it