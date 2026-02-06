A Siracusa una gatta di colonia è stata presa di mira e colpita con un calcio all’interno di un distributore automatico. La povera Nerina si era avvicinata per una carezza, ma qualcuno l’ha aggredita senza motivo, lasciando tutti scioccati. La scena ha fatto il giro dei social, dove sempre più persone chiedono giustizia per questo atto di crudeltà.

A Siracusa una gatta di colonia è stata colpita con un violento calcio all’interno di un distributore automatico di cibo e bevande. Nerina, questo il nome dell’animale, ha riportato un grave trauma alla vescica. L’aggressione è avvenuta lo scorso 30 gennaio ed è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale. Nelle immagini si vedono due ragazzi davanti al distributore, uno con un cappuccio nero e l’altro con un casco bianco. Il gatto si avvicina alla gamba del secondo che gli sferra un calcio, con l’animale che sbatte contro uno dei distributori automatici. Una reazione improvvisa e brutale che ha indignato gli utenti dei social network. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si è avvicinata per una carezza ed è stata colpita con un calcio. È un atto di crudeltà, chiediamo giustizia”: la violenza subita dalla gatta Nerina indigna i social

A Norma, una gatta di colonia è stata uccisa a sassate davanti ai suoi cuccioli, un gesto che rappresenta un atto di violenza crudele e ingiustificata.

