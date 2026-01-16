Gatta uccisa a sassate a Norma | Un atto di violenza estrema e crudele

A Norma, una gatta di colonia è stata uccisa a sassate davanti ai suoi cuccioli, un gesto che rappresenta un atto di violenza crudele e ingiustificata. La vicenda ha suscitato sgomento nella comunità locale, evidenziando la gravità di tali comportamenti e la necessità di tutelare gli animali da ogni forma di maltrattamento.

