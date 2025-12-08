56 aziende abruzzesi ad Artigiano in Fiera la più frequentata rassegna del settore in Italia FOTO

Sono 56 le imprese abruzzesi che, fino al 14 dicembre, accoglieranno i visitatori di Artigiano in Fiera al Padiglione Abruzzo (Fiera Rho – pad. 3), una delle fiere più frequentate del 2025, con una previsione di oltre un milione di visitatori.Un risultato portato a casa dalla sinergia Camera di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

