Niente più proroghe per la sala scommesse il Tar conferma la chiusura | L' attività va spostata lontano da luoghi sensibili

Il Tar Emilia-Romagna ha deciso: niente più proroghe per la sala scommesse di Ravenna. La sentenza conferma che l’attività deve essere spostata lontano da luoghi sensibili, come richiesto dal Comune. La chiusura definitiva è ora ufficiale, e non ci sono più margini per le proroghe. La decisione arriva dopo che il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività, che si trovava a meno di 500 metri da un luogo sensibile.

Il Tar Emilia-Romagna, come riporta Agipronews, ha confermato la legittimità dell’ordine di chiusura disposto dal Comune di Ravenna nei confronti di una sala scommesse situata a meno di 500 metri da un luogo sensibile, ritenendo lecita la disciplina comunale adottata in attuazione della normativa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Sala Sala slot colpita da interdittiva antimafia, il Tar conferma la chiusura Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la chiusura di una sala slot dopo l’emissione di un’ordinanza interdittiva antimafia, rigettando l’istanza cautelare presentata dalla società interessata. Centro scommesse ad Arezzo, Tar Toscana conferma chiusura di 15 giorni La Questura di Arezzo ha deciso di chiudere per 15 giorni un centro scommesse. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ravenna Sala Argomenti discussi: Niente proroga per la caccia al cinghiale nel Lazio; Milleproroghe: stop alle sanatorie, niente condono edilizio e rottamazione più ampia; Università di Genova, il rettore Delfino: Fine del mio ruolo a ottobre 2026. Nessuna proroga; Il centrodestra ci riprova col condono edilizio nel decreto milleproroghe, ma niente da fare. Niente più monopattini di Bit a Prato: l’azienda deve sospendere il servizo, ecco perchéProprio per la particolare situazione, al momento l’amministrazione non può indire gare d’appalto. Neanche quella per l’assegnazione del servizio di monopattini. E dunque né Bit né alcuna altra ... lanazione.it Vaccini. Fedeli: Niente proroghe, Lombardia fuori legge. Gallera: Agiamo nel rispetto della normaIl ministro dell’Istruzione aveva contestato la procedura con cui la Lombardia intende dare, negli asili nido, più tempo alle famiglie dei bambini non in regola per ottemperare agli obblighi di legge ... quotidianosanita.it -50% SECCO. SENZA SCUSE. Pellicce, eco-fur, cappotti, teddy, maglieria, giacche. TUTTO A METÀ PREZZO. Niente riassortimenti Niente proroghe Niente “ci penso” Devo svuotare il negozio ORA Ultimi pezzi veri Chi arriva tardi trova vuoto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.