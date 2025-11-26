Emergenza medici a Vallo della Lucania | arrivano i neurochirurghi del Cardarelli

Arrivano i rinforzi per il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale "San Luca". Per fronteggiare una carenza di personale definita "grave e prolungata", la Direzione Generale dell'Asl Salerno, guidata da Gennaro Sosto, ha deliberato la stipula di una convenzione con l'Azienda Ospedaliera "Antonio.

