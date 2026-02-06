Serena commenta la partita e spiega che l’Atalanta segna perché ha due punte centrali, mentre la Juventus non ne ha nessuna. La differenza tra le due squadre si vede anche in attacco. Serena sottolinea come questa scelta influisca sul risultato finale.

. L’analisi dell’ex attaccante. L’analisi di Aldo Serena, affidata ai social dopo la pesante sconfitta della Juventus a Bergamo, mette a nudo una delle carenze più evidenti della rosa a disposizione di Luciano Spalletti: l’ assenza di un centravanti di ruolo capace di dettare i movimenti offensivi. L’ex attaccante, profondo conoscitore delle dinamiche dell’area di rigore, ha utilizzato la rete del raddoppio orobico come esempio lampante della differenza qualitativa tra i due reparti avanzati. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Mentre l’Atalanta può contare su profili strutturati e tatticamente intelligenti, la Juventus sembra soffrire di un vuoto tecnico al centro dell’attacco che ne limita drasticamente l’efficacia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serena semplifica: «L’Atalanta segna perché ha due punte centrali, la Juventus neanche una»

