Perché la rinuncia dell’Ucraina alla NATO non semplifica i negoziati di pace

La questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO rimane un tema complesso e divisivo nel contesto dei negoziati di pace. Tra territori contesi e proposte ambigue, la possibilità di una soluzione definitiva si complica. Gli analisti Clarke e Gould-Davies sottolineano come, da tempo, la membership non fosse più un ostacolo reale, evidenziando la complessità della situazione attuale.

Tra territori contesi e proposte ambigue di Mosca, la strada verso la pace resta tortuosa. Gli analisti diplomatici Clarke e Gould-Davies: “La membership era da tempo un non-problema”. Lo scoglio è sul Donbass: “Un referendum non è realistico e una demilitarizzazione è problematica”, dice Mark Galeotti. Fanpage.it Laura Pausini rinuncia a stare sul social perché c'è troppo odio. Ingestibile. E la tentazione è venuta tante volte anche a me, salvo poi considerare che non è che, come pensavi da bambino, le cose brutte spariscono se chiudi gli occhi. Ma l'odio c'è. E tanto. E - facebook.com facebook