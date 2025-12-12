Sciopero generale contro la legge di bilancio | sindacati e lavoratori in piazza a Novara

Venerdì 12 dicembre, i lavoratori di tutti i settori si sono riuniti in piazza a Novara per uno sciopero generale indetto dalla Cgil. La mobilitazione mira a protestare contro la legge di bilancio, giudicata ingiusta e lontana dai reali bisogni del Paese. L’evento coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, evidenziando un’ampia adesione alla protesta.

Sciopero Generale 12 dicembre 2025: Cgil contro la legge di bilancio del Governo

