Il sindaco di Trieste Dipiazza | Scuse per la foto Schlein-Befana? Macché sono quelli del Pd che devono scusarsi con la Meloni

Il sindaco di Trieste, Dipiazza, ha commentato la foto di Elly Schlein vestita da befana, suggerendo che le scuse dovrebbero arrivare dal Pd nei confronti di Meloni. La sua riflessione ha suscitato reazioni sui social, aprendo un dibattito sulla polemica. Questa vicenda evidenzia come le parole di figure pubbliche possano facilmente generare controversie e accese discussioni nel panorama politico e mediatico.

Un post sui social e scoppia la bufera. Nell'occhio del ciclone della sinistra, questa volta, è finito il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che ha condiviso un'immagine del segretario del Pd Elly Schlein vestita da befana, con la didascalia: "Tanti auguri Befana". Dal Pd è arrivata una raffica di critiche e condanne, con addirittura richieste rivolte direttamente alla presidente del Consiglio perché prenda le distanze dal primo cittadino. Allora, signor sindaco, si è sollevato un vero polverone con questo suo post. A me hanno girato quella foto e l'ho solo condivisa, non mi sembra una cosa così drammatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sindaco di Trieste, Dipiazza: "Scuse per la foto Schlein-Befana? Macché, sono quelli del Pd che devono scusarsi con la Meloni" Leggi anche: “Schlein Befana”: polemica sul post del sindaco di Trieste, Pd chiede a Meloni di prendere le distanze Leggi anche: Trieste: Pd Fvg, 'sindaco Dipiazza insulta Schlein, incarna cultura destra' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il sindaco di Trieste sotto accusa per un controverso post su Elly Schlein - Un fotomontaggio che ritrae il sindaco Dipiazza insieme a Elly Schlein in un travestimento da befana suscita forti reazioni e dibattiti accesi. notizie.it

«Tanti auguri, Befana»: il post del sindaco di Trieste dedicato a Elly Schlein fa discutere - Un fotomontaggio di poche parole, un giorno simbolico e una città già in ebollizione politica: ecco perché lo scivolone social di Dipiazza non è un episodio isolato ma il sintomo di un clima che si st ... lasicilia.it

Triste, bufera sul sindaco: "Auguri Befana" con il volto di Elly Schlein - Le critiche sono state particolarmente dure anche alla luce del contesto: proprio nelle stesse ore, in Italia stavano rientrando le salme dei giovani morti nella tragedia di Crans- liberatv.ch

Scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, a Trieste. Il sindaco Roberto Dipiazza sta predisponendo l’ordinanza che disporrà la chiusura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale nella giornata di mercoledì 7 gennaio - facebook.com facebook

Sindaco Trieste posta la foto di Schlein travestita da Befana. Fotomontaggio virale. Pd Fvg, 'incarna la cultura della destra'. Critico Mentana #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.