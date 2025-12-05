Schianto mortale sulla Fondovalle Sangro | Quadri dà l' ultimo saluto a Loredana Abbonizio

Dopo lo straziante addio alle amiche di Pennadomo, Stefania Pantalone e Silvana Iezzi, sabato 6 dicembre la comunità di Quadri si stringerà attorno ai familiari di Loredana Abbonizio, 64 anni, la terza vittima del terribile schianto di domenica 30 novembre sulla Fondovalle Sangro. Mercoledì, a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

