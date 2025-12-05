Schianto mortale sulla Fondovalle Sangro | Quadri dà l' ultimo saluto a Loredana Abbonizio

Chietitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo straziante addio alle amiche di Pennadomo, Stefania Pantalone e Silvana Iezzi, sabato 6 dicembre la comunità di Quadri si stringerà attorno ai familiari di Loredana Abbonizio, 64 anni, la terza vittima del terribile schianto di domenica 30 novembre sulla Fondovalle Sangro. Mercoledì, a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

schianto mortale fondovalle sangroIncidente sulla Fondovalle Sangro, 3 morti - Terribile lo schianto lungo la strada a scorrimento veloce che collega l'entroterra sangrino alla Costa dei Trabocchi. Scrive rainews.it

Schianto sulla Fondovalle Sangro: tre vittime nello scontro frontale - Un impatto violentissimo lungo la Fondovalle Sangro, nel tratto che collega l’interno del Chietino alla Costa dei Trabocchi, ha provocato la morte di tre persone ... Segnala laquilablog.it

schianto mortale fondovalle sangroIncidente con tre morti su Fondovalle Sangro ad Atessa: le vittime di Quadri e Pennadomo - Quadri (Ch) e Pennadomo (Ch) sotto choc per la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 652, la Fondovalle Sangro, dove un violentissimo incidente stradale ha causato la morte ... Scrive abruzzolive.tv

schianto mortale fondovalle sangroTre morti dopo lo schianto fra due auto sulla Fondovalle Sangro, strada chiusa in entrambe le direzioni - L'incidente sulla strada statale 652 nel territorio di Atessa, nei pressi del distributore Res; i soccorritori stanno ancora operando ... Da chietitoday.it

schianto mortale fondovalle sangroDrammatico incidente sulla Fondovalle Sangro ad Atessa: morte tre donne - Un violentissimo incidente stradale ha causato la morte di tre donne. Da abruzzolive.tv

schianto mortale fondovalle sangroIncidente in Abruzzo, morte tre donne: Silvana e Stefania avevano 66 e 58 anni, Loredana 64. Il frontale tra due auto - Drammatico incidente stradale in Abruzzo sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti: tre donne sono morte in uno schianto che ... Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Mortale Fondovalle Sangro