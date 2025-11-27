Travolto e schiacciato dal suo furgone | giovane elettricista grave al Civile
Un serio infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre a Passirano, in un’abitazione di via Cesare Abba dove un elettricista 35enne, residente a Ospitaletto e dipendente di una ditta di Gussago, era impegnato in alcuni interventi tecnici. Per ragioni ancora da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
