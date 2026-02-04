Sassari | mozione FDI per revocare le chiavi della città a Francesca Albanese

Il consiglio comunale di Sassari si prepara a discutere domani una mozione firmata da Fratelli d’Italia. La richiesta è di togliere a Francesca Albanese le Chiavi della città. La decisione arriva dopo che le minoranze hanno presentato l’atto, che dovrà essere approvato durante la seduta di mercoledì. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche tra i cittadini e i consiglieri.

Sassari, 4 febbraio 2026. Nel consiglio comunale di Sassari, in una seduta programmata per il 5 febbraio, verrà discussa una mozione presentata da Fratelli d’Italia che chiede la revoca delle Chiavi della città a Francesca Albanese. L’atto, che ha come soggetto una figura ormai nota per il suo impegno nel campo dei diritti umani e della diplomazia internazionale, è stato presentato in un clima di crescente tensione istituzionale e politica. Le motivazioni della mozione sono state espresse con forza dal consigliere FDI Pietro Pedoni, che ha definito il riconoscimento simbolico come “un atto di divisione politica e culturale”, non certo un’indicazione di unità o rispetto verso l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari: mozione FDI per revocare le chiavi della città a Francesca Albanese Approfondimenti su Sassari Francesca Albanese Polemica Francesca Albanese, Leccese sul ritiro delle chiavi della città: "Valuteremo, ma non c'è un atto formale" "Toglietele le chiavi". Nuova grana per Francesca Albanese Il Partito Democratico si trova di fronte a nuove tensioni riguardo a Francesca Albanese, la quale, pur partecipando ancora ad alcuni eventi pubblici, appare senza il supporto politico di un tempo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sassari Francesca Albanese Argomenti discussi: Sassari: Alessandra Corda (Sardegna al Centro 2020) presenta mozione in Consiglio comunale per la regolarizzazione agevolata dei tributi; Confindustria Centro Nord Sardegna: Martedì 3 febbraio presentazione alle imprese del progetto ECCELSI; Sfregiata ad Alghero la lapide degli Agenti di Custodia, Auriemma (FDI): Chi offende la loro memoria offende l’idea stessa di convivenza civile. Scontri Torino, FdI Toscana: Basta impunità, mozione in tutti i comuni per sostenere le forze dell’ordineScontri Torino, Michelotti, La Porta e Capecchi: Solidarietà totale agli agenti aggrediti. Presenteremo un documento in ogni assise locale: le istituzioni scelgano se stare con lo Stato o con i crimi ... corrierenazionale.it Il caso dell’attività aperta 24 ore. Accolta la mozione di FdI per limitare l’orario di aperturaDa una parte la soddisfazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia che si sono visti approvare in Consiglio comunale una mozione che impegna il sindaco a limitare l’orario di apertura dell’attività ... lanazione.it FRANCESCA ALBANESE ALLA CAMERA Secondo la relatrice ONU, l’Italia è stato il terzo fornitore di armi per Israele tra il 2020 e il 2024. Oggi, invece, continua a consentirne il transito - facebook.com facebook La #GiàNonAvvocatessa Francesca Albanese sarà relatrice all’Al Jazeera Forum questo fine settimana: lo stesso evento che vede la partecipazione del leader di Hamas Khaled Meshaal e del ministro degli Esteri iraniano. Al Jazeera ha provato a "nasconderl x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.