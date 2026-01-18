Lazio summit infuocato a Formello | venerdì confronto tra Lotito Fabiani e Sarri Il tecnico valuta l’addio? Le ultime

Venerdì a Formello si svolgerà un incontro tra Claudio Lotito, Mauro Fabiani e Maurizio Sarri, al centro delle discussioni il futuro dell’allenatore della Lazio. La riunione, caratterizzata da tensioni, sarà decisiva per chiarire le intenzioni e le prospettive della società. Le decisioni che emergeranno influenzeranno certamente il percorso della squadra nei prossimi mesi.

Il clima in casa Lazio è sempre più rovente. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centro sportivo di Formello si è trasformato in un vero e proprio ring, dove tensioni mediatiche e frizioni interne stanno raggiungendo livelli critici. Dopo la conferenza stampa di venerdì, è stato necessario un confronto acceso tra Claudio Lotito, il ds Angelo Fabiani e Maurizio Sarri. Un faccia a faccia duro, nato con l’obiettivo di evitare che la situazione degeneri proprio nel momento più delicato della stagione. Il summit, inizialmente pensato per riportare serenità, si è rapidamente trasformato in uno scambio serrato di accuse. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

