San Valentino una limited edition di Cierre Gioielli ispirata alle opere dell’artista Marco Coda

A Napoli, nel cuore di febbraio, Cierre Gioielli lancia una collezione speciale per San Valentino. La limited edition, chiamata Intrecci d’Amore, nasce dalla collaborazione con l’artista Marco Coda. La produzione si ispira alle sue opere, creando gioielli unici e pensati per la festa degli innamorati. La collezione sarà disponibile solo per un periodo limitato, puntando a catturare l’attenzione di chi cerca un regalo originale e significativo.

NAPOLI – Nel mese più romantico dell'anno, Cierre Gioielli, storica azienda orafa italiana con sede al Centro orafo Il Tarì di Marcianise (Ce), presenta Intrecci d'Amore, una limited edition nata dalla collaborazione con l'artista Marco Coda. Non semplici gioielli celebrativi, ma opere d'arte indossabili che reinterpretano il concetto di legame affettivo attraverso il dialogo tra oreficeria d'autore e arte contemporanea. Il progetto si concretizza in due pendenti che traducono fedelmente le opere di Coda "Baciami" e "Légami nel cuore", caratterizzate dalla texture distintiva delle corde intrecciate e modellate a mano, elemento centrale della poetica dell'artista partenopeo.

