San Valentino istruzioni per l’uso | come cambiano le relazioni

San Valentino non è più solo una serata di fiori e cene romantiche. Le coppie oggi cercano modi diversi per festeggiare e consolidare il loro legame, lasciando alle spalle le tradizioni di un tempo.

C’è stato un tempo in cui San Valentino era una liturgia prevedibile: fiori, cena, promesse più o meno rituali. Oggi, sempre più spesso, il 14 febbraio diventa altro. Non una ricorrenza da adempiere, ma un’occasione per interrogarsi sul modo in cui si sta insieme. Su cosa significhi, davvero, condividere un legame. Negli ultimi anni l’amore ha smesso di essere una formula standardizzata. Non perché siano venuti meno il desiderio o la progettualità, ma perché è cambiato il linguaggio con cui le relazioni vengono pensate e raccontate. Le coppie – e non solo – chiedono più spazio per il dialogo, per la definizione dei confini, per una sincerità emotiva che non sempre coincide con i modelli tradizionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

