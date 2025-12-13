Bollette da Atreju le istruzioni per l’uso di Cattaneo e Scornajenchi

Durante l'evento Atreju, esperti e rappresentanti istituzionali hanno discusso delle strategie per la svolta energetica in Italia, sottolineando l'importanza degli investimenti. Cattaneo e Scornajenchi hanno fornito indicazioni pratiche per affrontare le sfide delle bollette, evidenziando come un impegno concreto possa rendere possibile una transizione sostenibile e efficace.

La svolta energetica in Italia è possibile. Ma a un patto. Che si investa. Ad Atreju è andato in scena un confronto sull’energia che ha visto protagonisti top manager e membri del governo. Dunque, grandi imprese e politica. La chiave di lettura l’ha data il ceo di Enel, Flavio Cattaneo, per il quale “l’Italia deve fare subito un piano di investimenti, perché anche la nostra generazione a gas è vecchissima ha più di vent’anni, 25 anni. Non possiamo affrontare il futuro in questa situazione. Anche perché gli altri Paesi che ci esportano, primo, aumentano il peso politico verso di noi, e quindi riducono la nostra indipendenza. Formiche.net Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna Meloni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in occasione della sua presenza ad #Atreju - facebook.com facebook © Formiche.net - Bollette, da Atreju le istruzioni per l’uso di Cattaneo e Scornajenchi