Milano Cortina | Giochi nel segno dell' AI superdroni per riprese immersive
I Giochi di Milano-Cortina vedranno l’impiego dell’intelligenza artificiale, che contribuirà a migliorare le riprese e le esperienze immersive grazie a tecnologie come i superdroni. Come previsto anche per Parigi 2024, l’AI rappresenta una novità significativa in ambito sportivo, offrendo nuovi strumenti per la copertura e l’analisi degli eventi. Questi sviluppi rafforzano l’integrazione tra innovazione tecnologica e grandi manifestazioni sportive.
L'intelligenza artificiale sarà come a Parigi 2024 una delle protagoniste più attese ai Giochi di Milano- Cortina. Le Olimpiadi invernali in Italia arrivano in un momento storico in cui la tecnologia sta accelerando in maniera sempre più rapida i suoi processi di rinnovamento rivoluzionando, edizione dopo edizione, la copertura mediatica dei Giochi. Questa tecnologia sta effettivamente trasformando il modo in cui vengono raccontati gli eventi sportivi in televisione e sui media digitali e Milano-Cortina farà un ulteriore passo in avanti con novità assolute che verrano messe in campo dall'Olympic Broadcasting Services (OBS) e l'Executive Director di Olympic Channel Services (OCS), le organizzazioni responsabili della produzione della copertura televisiva, radiofonica e digitale in diretta dei Giochi Olimpici e Paralimpici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
