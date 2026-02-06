San Paolo Miki | Il Martire Celebrato il 6 Febbraio

Il 6 febbraio si celebra San Paolo Miki, uno dei martiri giapponesi più noti. La Chiesa ricorda la sua morte e il coraggio di chi ha scelto di difendere la propria fede, anche a costo della vita. In tutto il paese si tengono messe e processioni per onorarlo, ricordando il suo esempio di resistenza e fede.

. San Paolo Miki è una figura di grande importanza nella storia del cristianesimo, noto per essere uno dei ventisei martiri del Giappone. Nato in una famiglia benestante nel 1562, Paolo Miki ha scelto di dedicare la sua vita alla diffusione del cristianesimo in un periodo in cui la religione era vista con sospetto e ostilità in Giappone. La sua decisione di diventare gesuita e di predicare la parola di Dio lo ha portato a confrontarsi con le autorità giapponesi, che vedevano il cristianesimo come una minaccia all'ordine sociale. Nonostante le difficoltà, San Paolo Miki ha continuato a diffondere il suo messaggio di fede, fino a quando, nel 1597, lui e altri venticinque cristiani furono arrestati e condannati a morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

