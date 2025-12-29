San Tommaso Becket | Martire Celebrato il 29 Dicembre

San Tommaso Becket, nato nel 1118 a Londra, è una figura di grande rilievo nella storia cristiana. Vescovo e martire, è ricordato per la sua fermezza nella difesa della fede e per il suo sacrificio. La sua memoria viene celebrata il 29 dicembre, sottolineando il suo ruolo come esempio di integrità e coraggio nella fede.

San Tommaso Becket: Una Vita di Fede e Coraggio. San Tommaso Becket, nato nel 1118 a Londra, è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, noto per il suo coraggio e la sua ferma fede. La sua vita è stata caratterizzata da un profondo impegno religioso e da un conflitto con il potere temporale, che alla fine lo ha portato al martirio. Il Conflitto con il Re Enrico II. Tommaso Becket fu nominato Arcivescovo di Canterbury nel 1162, una posizione che lo mise in diretto contrasto con il re Enrico II d'Inghilterra. La loro relazione, inizialmente amichevole, si deteriorò rapidamente a causa delle divergenze sulla giurisdizione ecclesiastica e sui diritti della Chiesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Tommaso Becket: Martire Celebrato il 29 Dicembre Leggi anche: San Callisto I: Papa e Martire Celebrato il 14 Ottobre Leggi anche: San Clemente I: Papa e Martire Celebrato il 23 Novembre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. San Tommaso Becket: Martire Celebrato il 29 Dicembre; Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 29 dicembre 2025; ALMANACCO DI RUVESI.IT LUNEDI’ 29 DICEMBRE 2025. 3 ANNI FA CI LASCIAVA PELE’; La bolla di canonizzazione di Thomas Becket. San Tommaso Becket: Martire Celebrato il 29 Dicembre - Scopri la storia di San Tommaso Becket, martire inglese, e le tradizioni legate alla sua celebrazione nel mondo. quotidiano.net

Tommaso Becket, un martire per la Chiesa - Quando si parla di martiri, si pensa di solito a quelli che per la fede sono morti durante le persecuzioni contro i cristiani da parte dei vari imperatori nell’antica Roma, ma dobbiamo inserire anche ... interris.it

SAN TOMMASO BECKET, ONOMASTICO/ Santo del giorno, il 29 dicembre si ricorda il martire ucciso a Canterbury - Oggi, 29 dicembre, si ricorda San Tommaso Becket, nato a Londra il 21 dicembre del 1118 e morto a Canterbury il 29 dicembre del 1170. ilsussidiario.net

In occasione della festa di san Tommaso Becket, una meditazione con don Marco Pozza, parroco del carcere "Due Palazzi" di Padova presso la chiesa madre di Mottola (TA): lunedì 29 dicembre, ore 9.00. Buona serata! #sullastradadiemmaus #santommasob - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.