San Lorenzo parla la donna picchiata mentre era con il figlio | il racconto shock atroce

Una donna ha raccontato di essere stata picchiata mentre era con il figlio a San Lorenzo. La sua testimonianza è dura da ascoltare: descrive un’aggressione violenta e senza pietà. La donna ha spiegato come si è difesa, ma ancora non si conoscono i motivi dell’episodio. La zona resta sotto shock, mentre le forze dell’ordine indagano. La paura tra i residenti continua a crescere, e molti chiedono controlli più severi.

Un intero quartiere di Roma è da settimane sotto scacco. Le segnalazioni si sommano, i racconti si assomigliano, la paura è diventata abitudine. A San Lorenzo la scia anomala di aggressioni improvvise ha cambiato il clima delle strade: residenti che evitano di uscire, famiglie in allerta, bambini accompagnati anche per pochi metri. Alla paura, però, oggi si aggiunge un sentimento diverso, più amaro: l'indignazione. Perché l'aggressore è stato identificato, ma la sensazione diffusa è quella di un'ennesima impotenza delle istituzioni. A raccontarlo è l'ultima vittima, colpita mentre era in bicicletta con il figlio.

