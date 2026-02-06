San Leucio del Sannio scontro tra un’auto e un furgone a nove posti

Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Provinciale che porta a San Leucio del Sannio. Un’auto e un furgone a nove posti sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per ora non si conoscono dettagli sulle condizioni dei coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nella tarda serata di ieri lungo la Provinciale che conduce a San Leucio del Sannio. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto una Fiat Grande Punto e un furgone a nove posti. Per fortuna non si registrano feriti ma solo danni ai mezzi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di San Leucio del Sannio e la ditta AMC Service per il recupero dei mezzi incidentati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Leucio del Sannio, scontro tra un’auto e un furgone a nove posti Approfondimenti su San Leucio del Sannio FOTO/ Auto in fiamme a San Leucio del Sannio: inquirenti al lavoro per accertare le cause Scontro tra due auto e un furgone sull’A22: nove persone coinvolte, autostrada chiusa verso sud Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Leucio del Sannio Argomenti discussi: San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale. San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio IannaceSan Leucio del Sannio, 30 Gennaio - La variante al vigente Piano urbanistico comunale è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta ... sciscianonotizie.it Il Carnevale di San Leucio del Sannio agli Stati Generali della Zeza di Eboli EventiIl Carnevale di San Leucio del Sannio è stato ospite degli Stati Generali della Zeza, tenutisi a Eboli, risultando l’unico Carnevale della provincia di Benevento invitato a partecipare a uno dei ... realtasannita.it OPEN DAY LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” – 7 FEBBRAIO 2026 Il nuovo Esame di Maturità, che introduce Fisica e Filosofia come materie esterne, conferma ciò che da sempre caratterizza il Liceo Artistico: una solida preparazione culturale di base, pienam facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.